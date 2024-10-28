Фунт завершує найгірший місяць з вересня 2023 року

Фунт демонструє найсильніше місячне падіння з вересня 2023 року щодо долара на тлі зацикленості ринків на планах центральних банків щодо пом'якшення грошово-кредитної політики, пише Reuters.

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Минулого тижня представники Банку Англії продемонстрували обережніший підхід до пом'якшення політики, а голова ЦБ Бейлі заявив, що інфляція знижується через річний ефект бази.

У той же час представник регулятора Кетрін Манн заявила, що охолодження зростання цін ще має пройти «довгий шлях», перш ніж інфляція досягне цільового рівня 2%, встановленого центральним банком.