Американська економіка зростатиме незалежно від того, хто стане президентом — Bloomberg

Зростання економіки США продовжиться після виборів президента 5 листопада. Перемога Дональда Трампа вважається кращим варіантом для інвесторів у золото та біткоїн, а у разі Камали Гарріс, очікується суттєве покращення на ринку нерухомості. Про це пише Bloomberg.

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Фондовий ринок

Щодо ринку акцій, то експерти вважають, що він продовжить зростати як при Трампі, так й при Гарріс. Хоча деякі аналітики припускають, що більших обертів фондовий ринок США досягне при Трампі.

Однак, майже половина інвесторів очікує, що ринок прискориться або збереже свій нинішній високий темп й за правління Гарріс.

Про що говорить статистика

Стратеги Deutsche Bank відзначили, що прибутковість акцій зростала від 10% до 17%, незалежно від того хто займав Білий Дім — республіканці або демократи.

Статистика свідчить, що таке зростання фіксували майже за всіх президентів за останні 100 років. Винятком були лише каденції Герберта Гувера (1929−1933) та Джорджа Буша-молодшого (2001−2009).

За Гувера економіка США пережила Велику депресію, що спричинило значне падіння ринку. За Джорджа Буша-молодшого на фондовий ринок вплинули дві серйозні кризи: крах доткомів на початку 2000-х і фінансова криза 2008 року.

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