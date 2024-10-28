Американська економіка зростатиме незалежно від того, хто стане президентом — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2024, 16:16

Американська економіка зростатиме незалежно від того, хто стане президентом — Bloomberg

Зростання економіки США продовжиться після виборів президента 5 листопада. Перемога Дональда Трампа вважається кращим варіантом для інвесторів у золото та біткоїн, а у разі Камали Гарріс, очікується суттєве покращення на ринку нерухомості. Про це пише Bloomberg.

Зростання економіки США продовжиться після виборів президента 5 листопада.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фондовий ринок

Щодо ринку акцій, то експерти вважають, що він продовжить зростати як при Трампі, так й при Гарріс. Хоча деякі аналітики припускають, що більших обертів фондовий ринок США досягне при Трампі.

Однак, майже половина інвесторів очікує, що ринок прискориться або збереже свій нинішній високий темп й за правління Гарріс.

Про що говорить статистика

Стратеги Deutsche Bank відзначили, що прибутковість акцій зростала від 10% до 17%, незалежно від того хто займав Білий Дім — республіканці або демократи.

Статистика свідчить, що таке зростання фіксували майже за всіх президентів за останні 100 років. Винятком були лише каденції Герберта Гувера (1929−1933) та Джорджа Буша-молодшого (2001−2009).

За Гувера економіка США пережила Велику депресію, що спричинило значне падіння ринку. За Джорджа Буша-молодшого на фондовий ринок вплинули дві серйозні кризи: крах доткомів на початку 2000-х і фінансова криза 2008 року.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 жовтня 2024, 16:21
#
Кто-нибудь верит, что победит Камала? 😊 Какая то лихорадочно, наспех подобранная тетка вместо Байдена… А кто будет голосовать за Трампа, если 80% в нем разочаровались еще в его прошлый период правления? Оба они — какие то вялые, серые, не впечатляющие… Скорее всего никто из них не победит. Наберут голосов 50/50…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами