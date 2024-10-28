В’єтнамська Vingroup створює фонд на $150 мільйонів для стартапів

В'єтнамська компанія Vingroup, що належить найбагатшому громадянину цієї країни, планує створити фонд на $150 млн для фінансування техностартапів. Про це пише Bloomberg.

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Vingroup буде підтримувати проєкти у своєму регіоні, які працюють у таких секторах як штучний інтелект, чіпи та хмарні обчислення.

Засновник компанії Фам Нят Вуонг, найбагатша людина В'єтнаму, виділить з особистого гаманця $50 млн, а решту візьмуть з попередніх інвестицій.

Основним бізнесом для Vingroup є нерухомість. Також компанія випускає електрокари.

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