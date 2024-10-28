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28 жовтня 2024, 15:15

Кредити на енергонезалежність — що пропонує Ощадбанк

Питання енергетичної незалежності бізнесу наразі одне з найбільш актуальних на економічному порядку денному в державі. Бізнес, влада, фінансовий сектор — усіх залучено до вирішення проблеми збереження спроможності підприємств забезпечити безперебійний доступ до електрики.

Ощадбанк — чи не єдина фінустанова, де для бізнесу є одразу три продуктові пропозиції для фінансування енергонезалежності.

Оптимальна опція, яка використовується для кредитування на енергетичні потреби зараз, — пільгове фінансування за допомогою державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Цільовим використанням такого кредиту є придбання енергетичного обладнання для власних потреб. Вироблену електроенергію можна використати і для продажу, проте в такому разі підприємці не зможуть застосовувати зелений тариф чи ринкову премію. Максимальна сума кредиту — 150 млн грн. Комісія клієнта за видачу позики становить 1,5%. Відсоткова ставка за цим кредитом зрозуміла з назви програми, проте для зони високого воєнного ризику існують особливі умови — ставка 1% на перші два роки та 5% — на подальший термін. До речі, він може становити до 7 років.

Такий само максимальний термін — 7 років мають і енергокредити під 13,5%, які Ощад видає в рамках меморандуму. Цей продукт має дещо вищу відсоткову ставку, проте одночасно й багато переваг. Приміром, немає обмежень за максимальною сумою кредиту. Також позичальник має право продавати електроенергію в мережу з максимальною вигодою для себе. До того ж тут менша комісія за видачу кредиту — лише 0,5%.

Третя опція для кредитування на енергонезалежність від Ощаду — партнерські програми. Наразі банк має понад 30 підписаних угод із провідними виробниками та дилерами енергетичного обладнання. Та дуже широкий асортимент товарів для енергонезалежності: газопоршневі електростанції, сонячні та вітрові енергогенеруючі установки, генератори тощо. Завдяки партнерським домовленостям відсоткова ставка за такими позиками становить від 0,01%. Комісія за цими кредитами відсутня, немає обмежень щодо продажу електроенергії в мережу та максимальної суми кредиту. Строк такої позики може становити до 10 років, кредитування здійснюється на підставі спрощеного пакета документів.

Окрім відмінностей між цими трьома програмами Ощаду є умови, які застосовуються до кожної з них:

  • власний внесок від 0%;
  • можливість фінансування не лише обладнання, а й робіт у кредит (20% вартості обладнання);
  • забезпеченням може бути придбане устаткування (можлива відстрочка оформлення до 12 місяців);
  • пріоритетний розгляд заявки та скорочений час прийняття рішення;
  • покриття забезпечення гарантією від ЄБРР чи Уряду України без додаткових витрат з боку клієнта.

«Станом на початок жовтня Ощадбанк профінансував енергокредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) на 550 млн грн — це допоможе створити 50 МВт додаткової генерації. Ми також розглядаємо кредитні заявки на 1,8 млрд грн, завдяки яким буде створено 180 МВт нових потужностей. Раджу бізнес-клієнтам не гаяти часу та розглянути можливість кредитної підтримки для фінансування на енергетичні потреби в Ощаді вже зараз. Звертайтеся до наших відділень», — коментує Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Джерело: Мінфін
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