Google розробляє ШІ, що зможе керувати комп’ютерами

Компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе керування комп'ютером для виконання таких завдань, як дослідження та покупки. Про це пише Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Google збирається продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis уже в грудні з випуском своєї наступної флагманської великої мовної моделі Gemini.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI — розробник чат-боту ChatGPT — також хоче, щоб її моделі проводили дослідження, переглядаючи веб-сторінки автономно за допомогою CUA або комп’ютерного агента, який може виконувати дії на основі своїх висновків.

Anthropic і Google намагаються розвинути концепцію на крок далі, створивши програмне забезпечення, яке безпосередньо взаємодіє з комп'ютером або браузером людини.