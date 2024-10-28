У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі, а у продажу додав 1 копійку. Курс євро не змінився у купівлі, але додав 5 копійок у продажу.
28 жовтня 2024, 10:34
Курс валют на 28 жовтня: євро в обмінниках подорожчало на 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,56 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,15 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,49−41,53, євро — 45,00−45,18 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,63−44,65 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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