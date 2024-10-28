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28 жовтня 2024, 10:15

Революція в криптоплатежах: шлюзи без KYC та їхній вплив на ринок

Щоб приймати від своїх клієнтів криптовалюту і при цьому звільнити їх від необхідності проходити перевірку, потрібно інтегрувати зі своїм сайтом або торговельною платформою платіжний шлюз процесинг криптовалют. У статті розповідаємо, як це можливо, якщо вимога перевіряти особи покупців виходить від регуляторів держав.

BitHide — криптогаманець для бізнесу без KYC

Відмовитися від перевірок для своїх клієнтів можна лише в тому випадку, якщо програмне забезпечення криптогаманця працює на вашому власному сервері. Саме це пропонує своїм клієнтам некастодіальний продукт для бізнесу BitHide:

 — криптовалютний шлюз працює на обладнанні клієнта, і тільки останній є господарем даних, що зберігаються на сервері;

 — унікальна технологія Dark Wing надійно приховує реальну IP-адресу криптогаманця, а отже, і його фізичне місце розташування. На публічну ноду відправляється змінена тричі IP-адреса. Ніхто не може вирахувати справжню;

 — дані гаманця надійно шифруються незламним 512-бітовим ключем. Навіть якщо сервер потрапить до рук третіх осіб, без ключа вони не зможуть розшифрувати історію використання гаманця.

Такою багаторівневою системою захисту криптоактивів і даних не може похвалитися жоден із хмарних сервісів. Усі вони змушені підкорятися вимогам регуляторів щодо перевірок особистостей клієнтів, а також надавати їхні дані за запитом. Крім того, вони не приховують IP-адреси своїх користувачів і далеко не завжди шифрують дані.

Словом, на ринку для бізнесу, який цінує конфіденційність своїх клієнтів, буквально немає кращої пропозиції, ніж BitHide. Важливо зауважити, що в цьому криптогаманці реалізовано ще й найповніший набір інструментів для комфортного управління криптовалютними фінансовими потоками. Серед найважливіших:

 — вбудована AML-перевірка активів. Бізнесу корисно знати, наскільки високоризикові кошти до нього приходять. Ризик монет істотно піднімають криптобіржі без верифікації. Якщо кошти побували там, то їхня ризиковість буде високою і їх не слід зберігати упереміш із «чистою» криптовалютою, щоб не наражати останню на ймовірність блокування;

 — створення і вивантаження балансових звітів з фіксацією курсів криптовалют на момент зарахування;

 — створення необмеженої кількості субгаманців і адрес у них для ефективного поділу грошових потоків із різних центрів прибутку;

 — багатокористувацький доступ для залучення до роботи з криптою всіх необхідних співробітників;

 — автоматична генерація адрес для отримання платежів від клієнтів;

 — проста інтеграція за API із сайтом, торговою платформою або CRM-системою;

 — масові виплати для швидкого надсилання коштів одержувачам зі списку;

 — автовиводи для своєчасного автоматичного виведення активів на адреси холодних гаманців.

Висновок

Щоб зберегти конфіденційність, власну та своїх клієнтів, бізнесу потрібно знайти платіжний шлюз криптовалюти, який забезпечить можливість приймати оплату від покупців без KYC-процедури. На сьогоднішній день це пропонує своїм користувачам лише BitHide, бо є програмним забезпеченням, а не сервісом.

Джерело: Мінфін
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