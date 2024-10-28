Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 690 720 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 жовтня 2024, 8:22
Втрати ворога за 27 жовтня: ЗСУ відмінусували 1 680 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу — близько 690720 (+1680) осіб,
- танків — 9120 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 18395 (+40) од,
- артилерійських систем — 19872 (+51) од,
- РСЗВ — 1240 (+0) од,
- засоби ППО — 984 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17867 (+68),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27660 (+100) од,
- спеціальна техніка — 3556 (+14)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі