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28 жовтня 2024, 9:43

Bloomberg: Токенізовані активи стануть конкурентами стейблкоїну USDT

Токенізовані активи реального світу (RWA) корпорацій BlackRock та WisdomTree скоро стануть конкурентами стейблкоїну USDT від компанії Tether. Про це пише Bloomberg.

Токенізовані активи реального світу (RWA) корпорацій BlackRock та WisdomTree скоро стануть конкурентами стейблкоїну USDT від компанії Tether.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У Bloomberg зазначили, що BlackRock, WisdomTree та інші фірми з Уолл-стріт розпочали переговори з великими криптовалютними біржами та брокерами про те, щоб дозволити використання своїх токенізованих активів як заставу.

Емітенти даних токенів переконані, що користувачі будуть і надалі використовувати стейблкоїни для розрахунків, але віддадуть перевагу зберіганню коштів у цифрових інструментах з прибутковістю, зазначили аналітики Bloomberg.

RWA-токени — новий сектор крипторинка. До нього відносяться проєкти, що переносять у блокчейн цінність таких активів, як цінні папери, національні валюти, предмети мистецтва та нерухомість.

Як головна причина для переходу зі стейблкоїну USDT на RWA-токени експерти назвали можливість отримати високий відсотковий дохід з них за умови зростання вартості базового активу.

У міру подальшого розвитку ринку токенізації, клієнти зможуть зберігати капітали в токенах на золото та акціях, які можуть принести їм більше прибутку на відміну від стейблкоїна USDT та аналогічних йому, вважають аналітики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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