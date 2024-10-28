Bloomberg: Токенізовані активи стануть конкурентами стейблкоїну USDT

Токенізовані активи реального світу (RWA) корпорацій BlackRock та WisdomTree скоро стануть конкурентами стейблкоїну USDT від компанії Tether. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

У Bloomberg зазначили, що BlackRock, WisdomTree та інші фірми з Уолл-стріт розпочали переговори з великими криптовалютними біржами та брокерами про те, щоб дозволити використання своїх токенізованих активів як заставу.

Емітенти даних токенів переконані, що користувачі будуть і надалі використовувати стейблкоїни для розрахунків, але віддадуть перевагу зберіганню коштів у цифрових інструментах з прибутковістю, зазначили аналітики Bloomberg.

RWA-токени — новий сектор крипторинка. До нього відносяться проєкти, що переносять у блокчейн цінність таких активів, як цінні папери, національні валюти, предмети мистецтва та нерухомість.

Як головна причина для переходу зі стейблкоїну USDT на RWA-токени експерти назвали можливість отримати високий відсотковий дохід з них за умови зростання вартості базового активу.

У міру подальшого розвитку ринку токенізації, клієнти зможуть зберігати капітали в токенах на золото та акціях, які можуть принести їм більше прибутку на відміну від стейблкоїна USDT та аналогічних йому, вважають аналітики.