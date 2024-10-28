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28 жовтня 2024, 9:22

Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту

Міністри фінансів країн «Групи семи» пообіцяли активізувати зусилля, щоб запобігти спробам росії ухилитися від санкцій, які стосуються стелі ціни на російську нафту. Про це повідомляє The Guardian.

Міністри фінансів країн «Групи семи» пообіцяли активізувати зусилля, щоб запобігти спробам росії ухилитися від санкцій, які стосуються стелі ціни на російську нафту.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Ми залишаємося відданими подальшим ініціативам у відповідь на порушення обмеження цін на нафту», — йдеться у заяві міністрів G7 після зустрічі у Вашингтоні без пояснення подальших кроків.

Передісторія

У грудні 2022 року G7 разом з ЄС та Австралієюдомовилися чинити тиск на покупців російської нафти, встановивши цінову стелю для сировини. Це мало на меті обмежити продажі російської нафти і доходи від неї, при цьому не призвести до дефіциту палива на світовому ринку та різкого зростання цін на нафту.

Читайте: G7 узгодила стелі цін на нафтопродукти з рф на рівні $100 та $45

Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись цінової стелі.

Також міністри фінансів G7 заявили, що вживатимуть додаткових заходів, щоб «збільшити витрати росії на використання тіньового флоту для уникнення санкцій».

За словами офіційних осіб, росія використовує свій флот тіньових танкерів, багато з яких старі, немарковані і погано обслуговуються, щоб обійти санкції, перевозячи нафту без належного декларування вантажу або маршрутів. Іноді танкери завантажують або перевантажують свій вантаж у відкритому морі.

Міністри G7 переконують, що мають намір «активізувати зусилля, щоб запобігти підтримці фінансовими установами ухилення росії від наших санкцій».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 жовтня 2024, 10:37
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Если сова рвется и не налазит на глобус, нужно попробовать натягивать с другой стороны.
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