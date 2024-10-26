Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 687 600 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 жовтня 2024, 8:44
Втрати ворога за 25 жовтня: ЗСУ відмінусували 1 690 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу — близько 687600 (+1690) осіб,
- танків — 9109 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 18332 (+45) од,
- артилерійських систем — 19782 (+29) од,
- РСВЗ — 1240 (+2) од,
- засоби ППО — 984 (+2) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17726 (+56),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27460 (+95) од,
- спеціальна техніка — 3541 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі