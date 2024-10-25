До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та у продажу.
25 жовтня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 25 жовтня: гривня подешевшала на міжбанку
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Відкриття 25 жовтня
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Закриття 25 жовтня
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Зміни
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41,27/41,29
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41,30/41,33
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3/4
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44,64/44,65
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44,76/44,77
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,55 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,48−41,53, євро — 45,03−45,16 грн.
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Джерело: Мінфін
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