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25 жовтня 2024, 18:23

Аграрії отримають ще 150 мільйонів компенсації за придбану українську техніку

За програмою «Зроблено в Україні» майже 150 млн грн компенсації від держави отримають агровиробники, які придбали у вересні 2024 року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За програмою «Зроблено в Україні» майже 150 млн грн компенсації від держави отримають агровиробники, які придбали у вересні 2024 року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва.
Фото: pixabay.com

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«Підписали наказ про спрямування майже 150 млн грн як компенсацію для аграріїв, які придбали нову техніку й обладнання українського виробництва. Таким чином стимулюємо попит на вітчизняний продукт. Нині у реєстрі вже 133 виробники та майже 11,8 тисячі одиниць техніки та обладнання. Ми сподіваємось, що їх ставатиме більше», — зазначила перша віце-прем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Кошти спрямують до 25 уповноважених банків за заявками покупців, які надійшли у вересні. Найбільші суми компенсації отримають покупці техніки через Приватбанк (понад 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) та ПроКредит Банк (15 млн грн).

Всього за час існування програми аграріям нараховано (включно з нинішнім наказом) понад 395 млн грн:

  • за квітень — 220 тис. грн;
  • за травень — 18,6 млн грн;
  • за червень — 66,4 млн грн;
  • за липень — 61,5 млн грн;
  • за серпень — 98,5 млн грн.
  • за вересень — 149,98 млн грн.

Участь у програмі узяли понад 1 700 аграріїв, які придбали українську техніку на суму майже 1,9 млрд грн.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях:

  • Одеській — 178,
  • Кіровоградській — 170,
  • Полтавській — 157,
  • Миколаївській — 148,
  • Черкаській — 135,
  • Вінницькій — 120.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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