Україна з початку року виділила на оборону 1,3 трильйона

У січні — вересні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,3 трлн грн, зокрема у вересні — 146,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«1,3 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні — вересні 2024 року. Це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 146,9 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у вересні.

Куди були спрямовані кошти

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету», — повідомляє Мінфін.