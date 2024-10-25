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25 жовтня 2024, 18:05

Україна з початку року виділила на оборону 1,3 трильйона

У січні — вересні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,3 трлн грн, зокрема у вересні — 146,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У січні — вересні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,3 трлн грн, зокрема у вересні — 146,9 млрд грн.
Фото: НБУ

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«1,3 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні — вересні 2024 року. Це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 146,9 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у вересні.

Куди були спрямовані кошти

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету», — повідомляє Мінфін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
vPrirech
vPrirech
25 жовтня 2024, 18:40
#
Цікаво, який відсоток дійсно витрачається за призначенням …
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0
Rubi0
Rubi0
25 жовтня 2024, 20:54
#
Это 100% суммы доходной части бюджета.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
25 жовтня 2024, 21:09
#
Той випадок, коли виходить немаленька сума навіть якщо всього 1% витрачено не за призначенням :)
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