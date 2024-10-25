Компанія Kernel Holding S.A., найбільший агрохолдинг України, вперше від початку повномасштабної війни отримав фінансування від міжнародних кредиторів — синдикату європейських банків, повідомила пресслужба агрохолдингу. Про це пише пресслужба компанії.
25 жовтня 2024, 17:46
Кернел отримав кредит $150 млн від європейських банків
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Кредитна лінія, надана до 1 серпня 2025 року з можливістю продовження, буде спрямована на підтримку операцій для збільшення експорту української агропродукції, зокрема соняшникової олії.
Серед банків, які долучилися до кредитної лінії, — ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank U.A. та The Black Sea Trade and Development Bank.
Залучені кошти спрямовуються на закупівлю сировини в Україні для експорту на міжнародний ринок, підтримуючи тим самим світову продовольчу безпеку.
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Джерело: Мінфін
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