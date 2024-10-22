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22 жовтня 2024, 16:15

Fitch підвищило рейтинг агрохолдингу «Кернел» після виплат за єврооблігаціями на $300 млн

Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг найбільшого у світі виробника соняшникової олії «Кернел» із «CC» до «CCC-». Рішення ухвалено після своєчасного погашення компанією єврооблігацій на $300 млн і поліпшення операційних показників. Про це пишуть на сайті рейтингового агенства.

Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг найбільшого у світі виробника соняшникової олії «Кернел» із «CC» до «CCC-».

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Оцінки Fitch

За оцінками Fitch, EBITDA компанії у фінансовому році до 30 червня 2024 року становитиме близько $500 млн. Агентство зазначає зниження ризику рефінансування після повного погашення облігацій, хоча деякі обмеження НБУ щодо контролю капіталу все ще діють.

Попри підвищення рейтингу, «CCC-» все ще відображає високі кредитні ризики через складну ситуацію в Україні після російського вторгнення. Проте агентство очікує, що компанія збереже доступ до зовнішнього фінансування та поліпшить управління ліквідністю.

На балансі «Кернел» після погашення єврооблігацій залишається $550 млн грошових коштів. Додатково компанія має доступ до невикористаних кредитів на суму близько $250 млн і торгівельних кредитів дочірньої компанії Avere на $150 млн.

Прогнози

Fitch прогнозує зниження доходів компанії на 6,6% у 2024 та 8,3% у 2025 фінансових роках через зменшення обсягів експорту й цін на сировину. Очікується, що рентабельність за EBITDA становитиме 16,3% у 2024 році та 10,5% у 2025-му, а капітальні витрати — $180 млн та $130 млн відповідно.

За підсумками дев'яти місяців 2024 фінансового року чистий прибуток агрохолдингу становив $204 млн при виторгу $2,595 млрд, а EBITDA досягла $384 млн.

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Джерело: Мінфін
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