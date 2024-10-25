Переселенці у 9 областях зможуть отримувати субсидію на оренду житла

Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт, за яким внутрішньо переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Йдеться про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

«Це буде можливо лише для договорів оренди, оформлених і зареєстрованих у спеціальній базі Пенсійного фонду», — заявив Гончаренко.

Субсидія на оренду житла не впливатиме на можливість отримувати субсидію на оплату комунальних послуг.

Норматив орендованої площі становить 13,65 кв. м на особу, але не менше ніж 35,22 кв. м на сім'ю.

Також субсидія буде надаватися, якщо витрати сім'ї на оренду перевищуватимуть 30% сукупного доходу.