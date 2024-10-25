Суд остаточно конфіскував майно російського мільярдера Усманова на понад 2 мільярди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційні скарги і залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на понад 2 млрд грн. Відповідне рішення колегія суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалила 25 жовтня, повідомляється на сайті суду.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні 2024 року ВАКС конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 млрд грн.

Що було стягнуто в дохід держави України