Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційні скарги і залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на понад 2 млрд грн. Відповідне рішення колегія суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалила 25 жовтня, повідомляється на сайті суду.
25 жовтня 2024, 16:33
Суд остаточно конфіскував майно російського мільярдера Усманова на понад 2 мільярди
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«Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у вересні 2024 року ВАКС конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 млрд грн.
Що було стягнуто в дохід держави України
- залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість — понад 2 млрд грн);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
Джерело: Мінфін
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