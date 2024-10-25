Українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі

Українська компанія blago здобула чотири нагороди на міжнародному конкурсі «International Property Awards» у Лондоні.

«International Property Awards» — це щорічний конкурс, де нагороджують професіоналів в галузі нерухомості з усього світу. International Property Award є всесвітньо відомим знаком досконалості. Журі, яке складається зі 108 експертів, оцінюють дизайн, архітектуру, технології будівництва, безпеку, екологічність тощо.

У цьому році компанія blago вперше вирішила презентувати свої проєкти за межами України та подала на конкурс комплекси з Івано-Франківська й перемогла в усіх чотирьох номінаціях!

У конкурсі брали участь три житлових комплекси «Manhattan UP», «SKYGARDEN», «А5» та маркетинг бренду.

Найвищу нагороду — «5 зірок» — отримали житловий комплекс«Manhattan UP» та маркетинг компанії blago. Однак найбільшим досягненням стало те, що проєкт «Manhattan UP» став номінантом на наступний етап.

Головний архітектор компанії blago Мар’ян Андрухів прокоментував, що фішкою їхнього проєкту, на яку й звернули увагу журі, стали сади, тераси та басейни на даху будинків. Важливо, що таке житло є фінансово доступним, оскільки під час будівництва використовувались сучасні технології та якісні будматеріали.

«Ми вірили, що Україна буде на конкурсі, оскільки ця країна повна талантів, розвивається, не припиняє будувати навіть в такий складний час. Після перемоги буде велика потреба в активній відбудові України, тому оцінюючи українських учасників, особливу увагу ми звертали на концепцію житлових комплексів та архітектурні рішення», — так привітав з перемогою команду голова журі конкурсу барон Річард Стюарт Бест.

У лютому 2025 року в Лондоні відбудеться церемонія нагородження найкращих проєктів Європи та світу.