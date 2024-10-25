Як вплине на інвестування в землю підвищення військового збору до 5%

Нові правила оподаткування, зокрема підвищення військового збору з 1,5% до 5% з 1 жовтня 2024 року, викликали занепокоєння серед інвесторів. Постає питання, чи є сенс вкладати кошти у цей актив, якщо мінімальна гарантована дохідність інвесторів по деяких проєктах становить 6%.

Водночас, сьогодні на ринку працюють великі гравці, так як «Твоє коло» та Zeminvest, які допомагають українцям безпечно інвестувати у сільськогосподарські землі. У «Твоє коло», зокрема, нещодавно пояснили, що дохідність 6% розрахована вже з урахуванням оподаткування. А от інвестиційні фонди взагалі виграють, бо мають нульову ставку по оподаткуванню оренди.

Загалом оподаткування для інвесторів становить:

9% + військовий збір у разі отримання дивідендів від оренди;

18% + військовий збір у разі продажу земельної ділянки.

До того ж, якщо після завершення війни, повернуться довоєнні податки, то для інвесторів точно є сенс вкладати гроші в земельні ділянки. Тих, хто планує вкластися в цей актив, запевняють — чим раніше ви це зробите, тим більше прибутку зможете отримати у майбутньому з продажу ділянки, адже вартість гектарів стрімко зросте вже у осяжному майбутньому.

Або ж є можливість інвестувати відразу в групу ділянок. Такі пропозиції є на сервісі Kupy Pai. А ще спробувати свої сили можуть інвестори навіть з мінімальним капіталом. Новий гравець «Ґрунтовно» дозволяє інвестувати від 1000 грн.

Для тих, хто вагається, чи інвестувати у сільськогосподарські землі у 2025 році, наскільки це безпечне та раціональне рішення та що взагалі чекає на ринок землі вже у найближчому майбутньому, варто відвідати конференцію «Жити на відсотки», яка відбудеться 9 листопада у Києві.

Що готує конференція «Жити на відсотки»?

Серед іншого, виступи спікерів будуть присвячені темам, які допоможуть інвесторам краще зорієнтуватися у трендах ринку землі. Експерти говоритимуть про перспективи розвитку ринку, перспективи підвищення вартості ділянок сільськогосподарського призначення внаслідок попиту на агропродукцію у світі, можливості для інвесторів у нових агротрендах, таких як органічне землеробство та агрологістика, законодавчі зміни та регулювання, а також про ризики інвестування у землю.

Серед спікерів буде Олександр Чорний, співзасновник Zeminvest — першої в Україні компанії земельних інвестицій з найкращими умовами та сервісом. До слова, Zeminvest — Генеральний партнер конференції «Жити на відсотки». Організатори щиро вдячні компанії за допомогу і підтримку в проведенні цього важливого заходу для українських інвесторів.

Крім обговорення інвестування в землю, учасники конференції зможуть дізнатися більше про такі активи як нерухомість, криптовалюта та фондовий ринок. Цим темам будуть присвячені розгорнуті панельні дискусії, участь у яких візьмуть експерти з понад 15-річним досвідом роботи у названих сферах. Спікери — професіонали своєї справи, які розуміють, як не лише вижити, але і продовжити розвиватися та накопичувати капітал, адже вони пройшли крізь такі випробування як Глобальна фінансова криза 2008 року, анексія Криму, пандемія коронавірусу, повномасштабне вторгнення. Навіть у критичних ситуаціях вони змогли обрати дієві стратегії та продовжили інвестувати у прибуткові активи.

Серед спікерів — Іван Компан, Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club, Павло Бойко, Засновник Gonzo invest та керуючий активами, Ерік Найман, Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, Ірина Щучко, Експерт з інвестицій у нерухомість, інвестор, власник агентства нерухомості в Одесі, Андрій Усенко, СЕО та співзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт, Володимир Радько, Керівник проєкту KupyPai та інші.

Щоб дізнатися про всі найдієвіші способи як убезпечити та примножити кошти, поспішіть придбати квитки на конференцію «Жити на відсотки» за посиланням. Поспішіть долучитися до жвавих дискусій, нових знайомств та справді експертного контенту на головній конференції року для інвесторів!