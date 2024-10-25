Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo скоротить 10% персоналу

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo оголосив про плани скоротити майже 10% своїх співробітників з метою зменшення витрат і прискорення цифрової трансформації. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Передбачається скорочення 7000 робочих місць в Італії та 2000 — у міжнародних підрозділах.

Банк повідомив, що уклав угоду з профспілками про добровільне скорочення 9000 робочих місць протягом наступних трьох років, серед них 4000 дострокових виходів на пенсію, що дозволить Intesa економити 500 млн євро на рік, починаючи з 2028 року.

Intesa Sanpaolo також заявила, що в четвертому кварталі цього року витратить 350 млн євро у зв'язку з програмою звільнень, але додала, що це не вплине на чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд євро, на який вона розраховує у 2024 році.

У своєму річному звіті за 2023 рік Intesa повідомила, що має 94 368 працівників.

Реорганізація є частиною ширшого бізнес-плану Intesa на 2022−2025 роки, що передбачає оптимізацію процесів і підвищення ефективності.