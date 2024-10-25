Акції Tesla підскочили на 22% після того, як Ілон Маск спрогнозував зростання продажів у 2025 році

Акції Tesla продемонстрували найбільший одноденний приріст з 2013 року після того, як найбільший у світі виробник електромобілів повідомив про квартальний прибуток, що перевищив очікування та спрогнозував «невелике зростання» поставок електрокарів цього року та великий стрибок у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times.

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Маск у середу спрогнозував, що продажі електромобілів можуть зрости на 20−30% наступного року завдяки скороченню витрат, що дозволить знизити ціни на наявні автомобілі, що, своєю чергою, підштовхне попит.

Він також згадав удосконалення технології автономного водіння та нові продукти, включно з автономним «Cybercab», представленим на початку цього місяця. Маск також сказав, що нижчі відсоткові ставки зменшують щомісячні фінансові платежі, і це суттєво впливає на попит.

Зростання акцій

У четвер акції Tesla зросли на 21,9%, додавши до ринкової вартості понад $150 млрд. Це може трохи дати полегшення інвесторам, враховуючи, що вартість акцій компанії вдвічі менша від свого піку у листопаді 2021 року, хоча Tesla все ще залишається найдорожчим світовим автовиробником з оцінкою в понад $800 млрд.

Доходи

Скоригований чистий прибуток компанії за третій квартал зріс на 8% порівняно з минулим роком до $2,5 млрд, перевищивши очікування в $2,1 млрд, згідно з заявою компанії, що базується в Техасі.

Дохід зріс на 8% до $25,2 млрд, трохи перевищивши середню оцінку аналітиків у $25,4 млрд.

Прибуток був зумовлений 2-відсотковим збільшенням доходу від продажу транспортних засобів, що становить чотири п’ятих доходу Tesla, а також 52-відсотковим стрибком у бізнесі з виробництва та зберігання енергії та 29-відсотковим збільшенням у відділі послуг, до якого входить мережа зарядних станцій.

Операційні витрати впали на 6% до $2,3 млрд після скорочення десятої частини робочої сили, приблизно 14 000 робочих місць, на початку цього року.