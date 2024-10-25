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25 жовтня 2024, 9:02

НБУ анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам

Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення НБУ. Ще до однієї компанії застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення НБУ.
Фото: НБУ

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Анулювання ліцензій

Анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг:

  • ТОВ «Фінансова Компанія «Інновація» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Мадрид» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Чорний Лебідь» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Каррон» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.
  • ТОВ «Транс-Лізинг-Компані» — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Гоу Кеш» — надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. і Компанія» — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
  • ПТ «Ломбард Копійка» ТЗОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

У Нацбанку нагадали, що 5 серпня та 12 серпня 2024 року до ТОВ «Фінансова Компанія «Мадрид», ТОВ «Фінансова Компанія «Чорний Лебідь», ТОВ «Фінансова Компанія «Каррон», ТОВ «транс-лізинг-компані», ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. і Компанія», ПТ «Ломбард Копійка» ТЗОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік.

23 вересня 2024 року до ТОВ «Транс-Лізинг-Компані» та ТОВ «Гоу Кеш» було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за перший квартал 2024 року, за другий квартал 2024 року, за перше півріччя 2024 року. Порушення не були усунені.

Вимоги про вжиття заходів

Національний банк застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Юніос» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначена небанківська фінансова установа не подала до Національного банку інформацію / пояснення / копії документів на вимогу регулятора.

Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 7 листопада 2024 року.

Зазначається, що рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 жовтня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 25 жовтня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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