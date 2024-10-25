Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 685 910 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 жовтня 2024, 8:27
Втрати ворога за 24 жовтня: 1 630 російських окупантів, 7 танків та 73 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 685910 (+1630) осіб,
- танків — 9097 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 18287 (+33) од,
- артилерійських систем — 19753 (+34) од,
- РСЗВ — 1238 (+2) од,
- засоби ППО — 982 (+1) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17670 (+73),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27365 (+79) од,
- спеціальна техніка — 3535 (+22).
Джерело: Мінфін
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