НБУ розширює мережу з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки

Від 1 жовтня в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві, можна придбати інвестиційні монети. Також ці каси купують інвестиційні монети у населення та приймають пошкоджені для оцінки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а.

Починаючи з 1 листопада, з інвестиційними монетами почнуть працювати і каси НБУ в регіонах. Але вони здійснюватимуть виключно операції з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.

Такі послуги надаватимуться за адресами:

м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;

м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;

м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.

Графік роботи

Усі каси (в Києві та в регіонах) працюватимуть за єдиним графіком:

понеділок — четвер: з 09:30 до 17:00;

п’ятниця: з 09:30 до 15:45;

кожен останній робочий день місяця: з 09:30 до 15:45;

субота — неділя: неробочі дні.

Зазначається, що під час оголошення повітряної тривоги каси НБУ не працюватимуть, відвідувачам потрібно буде залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.

Переглянути перелік інвестиційних монет та дізнатися їх вартість можна на сайті НБУ за цим посиланням.