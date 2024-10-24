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24 жовтня 2024, 19:33

Американці більше довіряють Трампу, ніж Гарріс, в економічних питаннях — Financial Times

Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс як кандидата на пост президента США, якому американці більше довіряють у питаннях економіку. Про це свідчать результати нового опитування Financial Times.

Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс як кандидата на пост президента США, якому американці більше довіряють у питаннях економіку.
Колаж: «Мінфін»

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За даними щомісячного опитування, 44% зареєстрованих виборців більше довіряють Трампу в управлінні економікою проти 43% за Гарріс.

Результати, отримані менш ніж за два тижні до президентських виборів, стали першим випадком, коли Трамп випередив Гарріс в цьому питанні.

Опитування також показало, що Трамп має більшу перевагу серед виборців у питанні про те, який кандидат залишить їх у кращому фінансовому становищі. Так 45% вибрали колишнього президента-республіканця — це на 5 пунктів більше, ніж минулого місяця — порівняно з 37% у Гарріс, віце-президента-демократа.

Результати свідчать, що економічна програма Гарріс втратила імпульс на останньому етапі все більш напруженої гонки з Трампом. Трекер опитувань FT показує, що кандидати перебувають практично на рівних у ключових штатах, які вирішать результати виборів.

Небажання виборців віддати належне Гарріс і президенту Джо Байдену за сильне економічне зростання та низький рівень безробіття стало постійною тенденцією в опитуваннях з першого дослідження в листопаді 2023 року.

Гарріс ненадовго випередила Трампа в економічних питаннях після того, як замінила Байдена у виборчому списку демократів цього літа, але ця перевага зникла.

Менш ніж за два тижні до дня виборів, які відбудуться 5 листопада, опитування підкреслює серйозну проблему для Гарріс.

Опитування постійно показувало, що виборці вважають «економічні питання, такі як робочі місця та вартість життя» «найважливішим питанням» у виборі свого президента.

Хоча Гарріс має кращі результати в економічних питаннях, ніж Байден, коли він був кандидатом від демократів, партія все ще має труднощі з переконанням виборців, що вони є надійними керівниками економіки.

Відповідаючи на запитання, чи було їм краще у фінансовому плані за президентства Трампа чи Байдена, 51% відповіли, що їм було «набагато» чи «дещо» краще за правління республіканців. Лише 28% сказали, що їм було краще за Байдена.

Виборці все ще скаржаться на високу вартість життя, спричинену сплеском інфляції у 2022 році, що призвело до високих цін і продовжує сильно впливати на настрої споживачів.

Понад три чверті виборців вказали підвищення цін як одне з найбільших джерел фінансового стресу, і ця цифра залишалася незмінною протягом 12 місяців після початку опитування.

Трамп наполягав на тому, що знизить витрати на життя, знизивши ціни на енергоносії та податки.

Гарріс, яка часто описує свій досвід зростання в сім'ї «середнього класу» або сім'ї із середнім доходом, запропонувала «економіку можливостей», зосереджену на малозабезпечених сім'ях, яка включала б федеральне придушення підвищення цін і субсидій для тих, хто вперше купує житло, і малого бізнесу.

Опитування показало, що частина повідомлення Гарріс на цю тему знаходить відгук у виборців: 49% респондентів вважають, що вона краще представляє інтереси середнього класу, тоді як 37% вважають, що їх інтереси краще представляє Трамп.

Виборці також вважають, що Гарріс краще відстоює інтереси малого бізнесу, робітників та членів профспілок.

Трамп, який пообіцяв ще більше знизити ставку корпоративного податку з 21% до 15%, вважався кращим представником інтересів великих корпорацій і багатих людей.

Але республіканець також зробив протекціонізм центральним елементом своєї економічної діяльності, пообіцявши ввести високі мита на все, від автомобілів до споживчих товарів, вироблених за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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