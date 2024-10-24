До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
24 жовтня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 24 жовтня: на міжбанку євро подорожчало на 9 копійок
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Відкриття 24 жовтня
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Закриття 24 жовтня
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Зміни
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41,26/41,29
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41,27/41,29
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1/0
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44,49/44,51
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44,58/44,59
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,47−41,50, євро — 44,91−45,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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