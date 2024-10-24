Дохід Саудівської Аравії від експорту нафти впав до мінімуму за останні три роки

Дохід Саудівської Аравії від експорту нафти впав до найнижчого рівня за більш ніж три роки, оскільки повільне зростання попиту тисне на ціни на нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з даними державного статистичного агентства, дохід від продажу сирої нафти та продуктів нафтоперероблення в серпні 2024 року знизився до $17,4 млрд, що на 6% менше, ніж у попередньому місяці. Це найнижчий рівень місячного доходу з червня 2021 року.

Зростання економіки Саудівської Аравії все ще значною мірою залежить від доходів від нафти, тим більше, що зараз країна приступила до реалізації амбітного плану щодо розширення своїх технологій, туризму та промисловості.

Масштабні інвестиції, необхідні для реалізації плану наслідного принца Мухаммеда бін Салмана щодо трансформації економіки, покладаються на доходи від нафти для фінансування ініціатив, спрямованих на зменшення залежності від доходів від вуглеводнів.

Ці зусилля були ускладнені падінням цін на нафту та зниженням виробництва. Глобальна еталонна нафта Brent цього року впала приблизно на 1% і торгується близько $75 за барель.

Зростання споживання нафти було повільним, особливо в Китаї, одному з найважливіших імпортних ринків, у той час як нові пропозиції з таких країн, як США, які зараз є найбільшим у світі виробником, випереджають зростання попиту та тиснуть на ціни.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники обмежують видобуток, щоб підтримати ринок. Це обмежує кількість сирої нафти, яку Саудівська Аравія, лідер альянсу, може продавати.

Більш широка група ОПЕК+, до якої входять такі виробники, як росія, планує частково зняти деякі з цих обмежень у грудні, хоча залишає можливість зберегти їх, якщо це буде потрібно, щоб уникнути надлишку пропозиції.