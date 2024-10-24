ЄС планує підняти мита на сільськогосподарські та продовольчі товари з росії і білорусі — Bloomberg

Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з росії та білорусі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Кілька держав-членів ЄС, які прагнуть обмежити доходи Москви, закликають блок запровадити податки на імпорт сільськогосподарської продукції та риби з росії та білорусі до ЄС, на додаток до вищих мит на зернові продукти, встановлених на початку цього року.

Інші закликали до обережності, попросивши спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт та ціни на продовольство, повідомили анонімні джерела Bloomberg.

Зазначається, що торговельні заходи не завжди вимагають підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій. ЄС все ще аналізує, на які товари він може націлитися. Будь-які кроки щодо добрив, ймовірно, будуть вітатися європейською промисловістю поживних речовин для рослинництва, яка лобіює посилення захисту.

Проте терміни будь-яких нових мит незрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди, сказало одно із джерел.

росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою ринку 18%. Хоча галузь не потрапила під санкції, вона була змушена скоротити експорт через повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році через проблеми з логістикою та платежами. За даними Російської асоціації виробників добрив, експорт відтоді відновився, і цього року очікується досягнення рекордного рівня 2021 року.

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Сільське, лісове господарство, мисливство, рибальство і рибництво склали близько 2% валового внутрішнього продукту росії в першому півріччі цього року.

Новий пакет санкцій

Окремо, за словами джерел, триває робота над новим пакетом санкцій. Але широкомасштабні заходи, можливо, доведеться відкласти до завершення головування Угорщини в ЄС через те, що Будапешт блокує більшість дій, пов’язаних з росією. З нового року головування переходить до Польщі.

Декілька урядів ЄС цього тижня звернулися до виконавчого органу блоку з проханням розглянути тим часом більш вузький набір обмежень, наприклад, включити в список більше суден, що порушують санкції, які транспортують російську нафту, і використовувати новий режим ЄС для визначення осіб, які поширюють дезінформацію.