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24 жовтня 2024, 14:08

Щоб втілити Нацплан з енергетики та клімату, Україні потрібно 140 мільярдів євро — Мінекономіки

Для реалізації нещодавно затвердженого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення «зеленого переходу» економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 140 млрд євро. Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Для реалізації нещодавно затвердженого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення «зеленого переходу» економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 140 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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Він нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.

При цьому вже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів — зокрема у межах програми Ukraine Facility — є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану.

Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 млрд євро.

«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок — зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатітиме», — пояснив Соболев під час панельної дискусії «Вступ України до ЄС — що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку» в межах 4-ого Міжнародного форуму сталого розвитку-2024.

Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами посадовця, потребуватиме 140 млрд євро.

«Зараз ця сума видається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав „Великої сімки“ та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування», — розповів перший заступник глави Мінекономіки.

Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на «зелений перехід». Завдання — мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.

«Прагнемо створити коаліцію країн, які профінансують значну частину „зеленого переходу“ української економіки. Таким чином, український бізнес зможе планувати свою діяльність. І регуляторне середовище, яке ми розбудовуємо, буде корисним, адже буде профінансоване. Ті, хто відповідатиме цим регуляторним нормам, зможуть будувати щось нове. Отже, ми матимемо систему, яка сама себе підтримуватиме», — підсумував Соболев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 14:11
#
«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме.»

Ну, все ясно, короче кажучи це буде типове відмивання бабла через знайомі раніше або завчасно відкриті компанії одноденки, котрі «чарівним» чином виграватимуть всі тендери :)
+
0
nitrolog
nitrolog
24 жовтня 2024, 14:27
#
«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні».

Я би на цьому вже речення і закінчив
+
0
asdf2024
asdf2024
24 жовтня 2024, 14:38
#
Опять разворуют.На майдане обещали побороть коррупцию ,а она выросла в 10 раз. Видимо не коммуняки виноваты и агенты кремля.
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