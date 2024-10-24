Щоб втілити Нацплан з енергетики та клімату, Україні потрібно 140 мільярдів євро — Мінекономіки

Для реалізації нещодавно затвердженого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення «зеленого переходу» економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 140 млрд євро . Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Він нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.

При цьому вже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів — зокрема у межах програми Ukraine Facility — є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану.

Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 млрд євро.

«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок — зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатітиме», — пояснив Соболев під час панельної дискусії «Вступ України до ЄС — що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку» в межах 4-ого Міжнародного форуму сталого розвитку-2024.

Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами посадовця, потребуватиме 140 млрд євро.

«Зараз ця сума видається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав „Великої сімки“ та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування», — розповів перший заступник глави Мінекономіки.

Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на «зелений перехід». Завдання — мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.

«Прагнемо створити коаліцію країн, які профінансують значну частину „зеленого переходу“ української економіки. Таким чином, український бізнес зможе планувати свою діяльність. І регуляторне середовище, яке ми розбудовуємо, буде корисним, адже буде профінансоване. Ті, хто відповідатиме цим регуляторним нормам, зможуть будувати щось нове. Отже, ми матимемо систему, яка сама себе підтримуватиме», — підсумував Соболев.