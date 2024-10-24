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24 жовтня 2024, 13:05

Укрпошта випустила лімітований поштовий набір на честь спецпідрозділу «KRAKEN» (фото)

Укрпошта презентувала лімітований поштовий набір, присвячений спецпідрозділу ГУР МО України «KRAKEN». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта презентувала лімітований поштовий набір, присвячений спецпідрозділу ГУР МО України «KRAKEN».
Фото: Укрпошта

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Лімітований набір випущено у рамках проєкту «Власна марка», він включає номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт із спецпогашенням.

Тираж поштового випуску обмежений — лише 972 примірники, що символізує кількість днів широкомасштабної війни на момент випуску.

Дизайн маркового аркуша із дев’ятьма марками, художнього конверта та штемпеля спецпогашення розроблений спецпідрозділом «KRAKEN».

На поштових марках зображений спецпризначенець підрозділу «KRAKEN» та один із символів незламного Харкова — альтанка-фонтан Дзеркальний струмінь.

Де придбати

23 жовтня новинка з’явилася на postmark.ukrposhta.ua та в київській філателістичній крамниці, що на вулиці Хрещатик, 22.

Про «KRAKEN»

Підрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «KRAKEN», сформований 24 лютого 2022 року ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями у Харкові, став одним із найвідоміших підрозділів, які борються на фронті проти російської агресії.

Підрозділ успішно звільнив не один населений пункт, зокрема Балаклію та Куп'янськ, і відзначився проведенням складних військових операцій. «KRAKEN» не лише звільняє українські землі — він ламає ворожі плани і знищує ворогів так, як міфічне чудовисько нищило свої жертви.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 13:18
#
Офігенно, залишилося написати скільки коштів було витрачено на розробку дизайну та виготовлення, бо знаючи тенденції українських монополістів — там має бути оверпрайс в бюджеті цього проекту :)
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0
eljaaff
eljaaff
24 жовтня 2024, 14:00
#
Лучше бы они выдали марку в честь одесского Главпочтампа — здание историческая ценность пришла за время использования Укрпочтой в разруху фасад развалился- в итоге вместо того что бы собирать деньги на ремонт они приняли решение закрыть и вообще и уйти… Дальше судьба здания ясна- сначала аренда и ночной клуб потом супермаркет потом заброшенность и разруха потом продажа ну, а там как карта ляжет… Варвары вы Укрпочта!
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0
asdf2024
asdf2024
24 жовтня 2024, 14:33
#
А по Угледару и Селидову марочка будет ?
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