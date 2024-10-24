Укрпошта випустила лімітований поштовий набір на честь спецпідрозділу «KRAKEN» (фото)

Укрпошта презентувала лімітований поштовий набір, присвячений спецпідрозділу ГУР МО України «KRAKEN». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Лімітований набір випущено у рамках проєкту «Власна марка», він включає номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт із спецпогашенням.

Тираж поштового випуску обмежений — лише 972 примірники, що символізує кількість днів широкомасштабної війни на момент випуску.

Дизайн маркового аркуша із дев’ятьма марками, художнього конверта та штемпеля спецпогашення розроблений спецпідрозділом «KRAKEN».

На поштових марках зображений спецпризначенець підрозділу «KRAKEN» та один із символів незламного Харкова — альтанка-фонтан Дзеркальний струмінь.

Де придбати

23 жовтня новинка з’явилася на postmark.ukrposhta.ua та в київській філателістичній крамниці, що на вулиці Хрещатик, 22.

Про «KRAKEN»

Підрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «KRAKEN», сформований 24 лютого 2022 року ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями у Харкові, став одним із найвідоміших підрозділів, які борються на фронті проти російської агресії.

Підрозділ успішно звільнив не один населений пункт, зокрема Балаклію та Куп'янськ, і відзначився проведенням складних військових операцій. «KRAKEN» не лише звільняє українські землі — він ламає ворожі плани і знищує ворогів так, як міфічне чудовисько нищило свої жертви.