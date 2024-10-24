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24 жовтня 2024, 12:44

Мінцифри анонсувало нові послуги в «Дії». Що додадуть до застосунку

Незабаром у застосунку «Дія» з’явиться шість нових послуг. Про це в телеграмі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Незабаром у застосунку «Дія» з’явиться шість нових послуг.

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Які послуги анонсували

«Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА… Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — зазначив урядовець.

Відображення дозволу на зброю. У «Дію» підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

еАкциз. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через «Дію», а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Українці зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.

Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Коли запустять

За словами міністра, частину сервісів запустять «вже дуже скоро», щодо решти — ще вирішуються бюрократичні питання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
24 жовтня 2024, 13:58
#
Все для фронту, все для перемоги
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