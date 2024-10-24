Ворог продовжує атакувати енергетику: Знеструмлення споживачів були у шести областях

За минулу добу, 23 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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У Запорізькій області під час атаки БПЛА по території підстанції знеструмлювалось обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

На Полтавщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загоряння, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено.

На Черкащині вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії та БПЛА на землі. Споживачі не знеструмлювались.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 16 121 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 24 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 532 населених пункти.

Імпорт електроенергії

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6900 МВт*год та потужністю 1287 МВт.