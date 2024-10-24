Citibank закрив рахунки CEO Ripple, кількість біткоїн-китів досягла максимуму з 2021 року: що нового

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум

22 жовтня 2024 року складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум і досягла позначки в 95,67 T. З останньої дати зміни показник зріс на 3,94%, за даними CloverPool.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна також оновив ATH і становить 747,11 EH/s.

У The Block зазначили, що складність майнінгу біткоїнів не виражається в конкретних одиницях. Це відносна міра того, наскільки складно добути новий блок порівняно з найпростішим, який коли-небудь міг бути. Складність автоматично коригується кожні 2016 блоків — приблизно через два тижні.

Що вища складність, то більше обчислювальної потужності та енергії потрібно майнеру для пошуку правильного хешу для наступного блоку. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, що активність серед майнерів зростає, і навпаки.

Підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти, який востаннє відбувся 20 квітня 2024 року.

Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 5 листопада. Прогноз — зростання показника на 0,82%, згідно з CloverPool.

Citibank закрив банківські рахунки глави Ripple через його роботу в криптоіндустрії

Генеральний директор компанії Ripple Labs Бред Гарлінгхаус заявив, що Citibank закрив його банківські рахунки та відмовив в обслуговуванні. Причиною, за словами підприємця, стала його робота в криптовалютному секторі.

За словами глави Ripple, він протягом 25 років був клієнтом Citibank. Однак у якийсь момент із ним зв’язалися представники банку і заявили, що закривають його рахунок.

«Вони сказали, що у мене є п’ять днів, щоб переказати свої гроші. Насправді вони були дуже чесні. Вони заявили: «Послухайте, ви — помітна особистість у криптовалюті, а наявність таких людей і банкінг у криптоіндустрії означають пильнішу увагу з боку федеральних регуляторів», — сказав Гарлінгхаус.

Він стверджує, що це не єдиний банк, який розірвав із ним відносини через його сферу діяльності. На думку підприємця, подібні дії є свого роду тиском з боку влади США. З цим «пресингом» стикаються багато помітних людей у криптоіндустрії, упевнений глава Ripple.

Продовжуючи тему політичного тиску, Гарлінгхаус назвав голову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера ватажком «правління терору». Він звинуватив агентство, представників Міністерства фінансів і Управління контролера грошового обігу США у ворожому ставленні до галузі.

Водночас підприємець упевнений, що прийдешні президентські вибори поліпшать ситуацію для індустрії. Хто б не переміг у перегонах за крісло глави США, наступна адміністрація Білого дому буде більш прихильною до цифрових активів, сказав Гарлінгхаус.

До того ж бізнесмен висловив думку, згідно з якою створення біржового фонду (ETF) на базі криптоактиву XRP (XRP) неминуче. Будь-які терміни щодо появи на ринку нового класу активів він називати не став.

У Нігерії зняли усі звинувачення з топменеджера Binance

Влада Нігерії зняла усі звинувачення у відмиванні грошей з топменеджера криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна. Про це повідомляє Premium Times з посиланням на адвоката, який представляє Комісію з економічних і фінансових злочинів (EFCC).

У заяві зазначається, що слухання провели на два дні раніше запланованої дати, щоб максимально уникнути уваги громадськості. Під час оголошення про зняття обвинувачень адвокат EFCC заявив, що Гамбарян був лише співробітником компанії Binance, за діяльність якої його переслідували.

Адвокат самого Гамбаряна погодився зі звинуваченням, заявивши, що його клієнт не брав участі в ухваленні ширших фінансових рішень компанії.

Нагадаємо, Тиграна Гамбаряна і Binance звинувачували у відмиванні грошей і валютних спекуляціях на суму до $34,4 млн. Кілька разів суд відхиляв клопотання про звільнення обвинуваченого під заставу.

Кількість біткоїн-китів досягла максимуму з січня 2021 року

23 жовтня 2024 року кількість біткоїн-китів (адреси з балансом понад 1 000 BTC) досягла позначки в 1680, це новий максимум з січня 2021 року. Про це свідчать дані Glassnode.

У CoinDesk зазначили, що зростання кількості великих власників першої криптовалюти та попит на спотові біткоїн-ETF свідчить про зростаючу впевненість інвесторів перспективах ціни активу.

Експерти аналітичної компанії CryptoQuant заявили про відновлення активності в роздрібній торгівлі за останні чотири місяці.

«За останні 30 днів попит у роздрібній торгівлі зріс приблизно на 13%, що свідчить про сценарій, який спостерігався лише у березні, коли ми були близькі до останнього історичного максимуму», — заявили експерти.

Крім того, вони відзначили, що фундаментальні показники в мережі біткоїна зараз схожі на ті, що спостерігалися під час попередніх періодів зростання. За словами аналітиків, навіть якщо фаза корекції відбудеться найближчим часом, існує велика ймовірність появи позитивної тенденції.

Також у CryptoQuant додали, що перша криптовалюта стає все більш привабливою інвестицією для так званих Smart Money гаманців.