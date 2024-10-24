Курс валют на 24 жовтня: євро в банках втратило 15 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,12 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,46−41,51, євро — 44,90−45,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,26−41,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,49−44,51 грн/євро.

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