Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 684 280 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 жовтня 2024, 8:30
Втрати ворога за 23 жовтня: ЗСУ відмінусували 1 240 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу — близько 684280 (+1240) осіб,
- танків — 9090 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 18254 (+25) од,
- артилерійських систем — 19719 (+45) од,
- РСЗВ — 1236 (+2) од,
- засоби ППО — 981 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17597 (+108),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27286 (+69) од,
- спеціальна техніка — 3513 (+4)
Джерело: Мінфін
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