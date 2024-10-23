До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
23 жовтня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 23 жовтня: на міжбанку долар трохи зріс, а євро подешевшало
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Відкриття 23 жовтня
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Закриття 23 жовтня
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Зміни
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41,21/41,26
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41,26/41,29
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5/3
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44,48/44,52
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44,46/44,47
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2/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,59 грн. Євро купують за 44,65 грн, а продають за 45,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,47−41,51, євро — 44,90−44,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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