Аеропорт Хітроу вперше за чотири роки розглядає відновлення виплат акціонерам

Аеропорт Хітроу з 2020 року не виплачував дивідендів своїм акціонерам. Наразі компанія розглядає таку можливість на тлі збільшення потоку пасажирів. Про це пише The Guardian.

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Ігри та концерти збільшили потік

На збільшення потоку вплинули Олімпійські ігри у Парижі, оскільки послугами аеропорту користувались глядачі. Також позитивно на пасажиропотік вплинули виступи у Лондоні зірок, таких як Тейлор Свіфт та Брюса Спрінгстіна. Загальна кількість пасажирів цьогоріч вже досягла 63 мільйони.

Виплати дивідендів

У заяві компанії для фондового ринку йдеться, що наразі дивіденди на 2024 рік не прогнозуються, але «імовірно» вони їх виплатять залежно від фінансових показників.

Ця новина з’явилася на тлі того, що за перші дев’ять місяців року Хітроу отримав прибуток у розмірі 696 мільйонів фунтів стерлінгів у порівнянні з 618 мільйонами фунтів стерлінгів за той самий період роком раніше.

Хітроу востаннє виплачував своїм основним акціонерам 100 мільйонів фунтів стерлінгів дивідендів у лютому 2020 року, якраз перед пандемією коронавірусу.