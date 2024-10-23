Трейдери поставили на зростання біткоїну до $80 000 у листопаді — Bloomberg

Трейдери на ринку опціонів нарощують ставки на зростання курсу біткоїну до рекордного рівня $80,000 до кінця листопада, незалежно від того, хто виграє президентські вибори в США, пише Bloomberg.

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Опціони

Волатильність для опціонів на BTC, термін дії яких закінчується близько дня виборів 5 листопада, підвищена, причому ставки зміщені в бік кол-опціонів, що дають право купити криптовалюту за новими максимальними цінами.

«Я вважаю, що ринковий консенсус полягає в тому, що біткоїн, швидше за все, показуватиме хороші результати незалежно від результату виборів», — сказав Девід Лавант, керівник відділу досліджень у FalconX. «Наш аналіз показує, що активність опціонів напередодні майбутніх виборів демонструє помітне зміщення вгору».

Вплив виборів

Кандидат від республіканців та колишній президент Дональд Трамп відкрито підтримує криптовалюти настільки, що біткоїн розглядається як так звана «ставка на Трампа». Тим часом Камала Харріс пообіцяла підтримувати регуляторні рамки для індустрії. Це контрастує з придушенням ринку за адміністрації Байдена. Неполітичні чинники, такі як подальше зниження ставок Федеральною резервною системою, також сприяють оптимізму.

Біткоїн досяг рекордного рівня $73,737 у березні 2024 року.

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