Chery готується до IPO у Гонконгу

Chery Holding Group готується вийти на фондову біржу у Гонконзі. Компанія є однім з останніх китайських автовиробників, який ще не провів IPO. Для цього процесу залучають кілька банків, пише Bloomberg.

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Chery Automobile Co. може вийти на ринок Гонконгу вже наступного року. Компанія може бути оцінена у 100 мільярдів юанів ($14 мільярдів) під час IPO.

Активність на ринку Гонконгу пожвавлюється після того, як стимулюючі обіцянки Китаю підвищили ціну акцій. З початку вересня лістинги зібрали понад $6 мільярдів, що більше, ніж за весь минулий рік.

Раніше група розглядала IPO для автовиробника в материковому Китаї.

Chery Auto є одним із найбільших китайських експортерів автомобілів. Це ключовий актив для Chery Group, яка також займається фінансовими послугами та нерухомістю.