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23 жовтня 2024, 14:54

У третьому кварталі ВВП України зріс на 2,1% — ІЕД

В Україні реальний ВВП зріс на 2,1% до попереднього року (дпр) в третьому кварталі 2024 року. Це повільніше, ніж в другому кварталі, коли за даними Держстату ВВП зріс на 3,7% дпр. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

В Україні реальний ВВП зріс на 2,1% до попереднього року (дпр) в третьому кварталі 2024 року.

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Також, за оцінкою ІЕД, у вересні ВВП зріс на 4,0% дпр після зниження у серпні на 2,1% дпр. В липні валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві стрімко зросла, у серпні відбулося різке зниження ВДВ, а у вересні сільське господарство знову зросло через сприятливіші погодні умови, ніж рік тому.

«Такі перепади у зростанні ВВП пояснюються відмінностями в динаміці збирання врожаю ранніх культур у 2024 році», — пояснює експертка ІЕД Олександра Бетлій.

За даними Мінагрополітики врожай зібраний у вересні цього року був суттєво вищим ніж у вересні 2023 року, коли дощі затримували збір врожаю. Сільгоспвиробники зібрали майже в п’ять разів більше кукурудзи та значно збільшили збір олійних.

В цілому, за оперативними даними олійних та зернових у вересні зібрали орієнтовно 17,4 млн т, що за нашими розрахунками на 76% вище за показники вересня 2023 року.

Ситуація у тваринництві суттєво не змінилась і в середньому сектор зберіг невелике зростання.

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В результаті за оцінкою ІЕД реальна валова додана вартість (ВДВ) в агросекторі зросла на 24% дпр. При цьому, в третьому кварталі реальна ВДВ збільшилась на понад 9% дпр. Водночас ми очікуємо на падіння в четвертому кварталі.

Ситуація в інших секторах суттєво не змінилась. Надійніше постачання електроенергії через відсутність планових відключень сприяла роботі переробної промисловості. Зокрема це стосується розвитку МСП, насамперед, через високу вартість електроенергії з генераторів порівняно із іншими витратами цих підприємств.

«При цьому, відбувались аварійні відключення в результаті російських обстрілів, що стосувалось передусім великих підприємств зокрема Дніпропетровської області. Попит на продукцію більшості галузей залишався незмінним», — зазначили в ІЕД.

За опитуванням ІЕД, дедалі важливішою перешкодою для роботи бізнесу всіх галузей стає нестача робочої сили. В цілому, за оцінкою ІЕД реальна ВДВ в переробній промисловості зросла на 6,0% дпр у вересні та 4,8% дпр в третьому кварталі.

Водночас російські обстріли та наближення фронту до Покровська негативно впливали на показники добувної промисловості, реальна валова додана вартість якої за оцінкою зросла лише на 0,4% дпр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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