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23 жовтня 2024, 12:08

Акції McDonald's впали через отруєння гамбургерами

Одна людина померла і десятки заразилися кишковою паличкою після вживання роялчізбургера з McDonald's у 10 штатах, повідомив Центр контролю та профілактики захворювань США. Про це пише Reuters.

Одна людина померла і десятки заразилися кишковою паличкою після вживання роялчізбургера з McDonald's у 10 штатах, повідомив Центр контролю та профілактики захворювань США.

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Що відомо

Спалах, пов'язаний з одним із найпопулярніших пунктів меню McDonald's, викликав захворювання у 49 осіб, 10 осіб було госпіталізовано, повідомляють офіційні особи.

Виявлений штам E. coli O157:H7 може викликати серйозні захворювання і був джерелом спалаху 1993 року, коли загинули четверо дітей після вживання недосмажених гамбургерів у ресторанах Jack in the Box.

Більшість постраждалих їли роялчізбургер

Всі опитані в рамках розслідування повідомили, що їли в McDonald's до початку захворювання, і більшість згадали про роялчізбургер, за даними CDC.

Певний інгредієнт, пов'язаний із захворюванням, не був ідентифікований, але слідчі зосередили увагу на нарізаній свіжій цибулі та яловичих котлетах.

Більшість хворих — мешканці штатів Колорадо та Небраска.

Акції найбільшої у світі мережі швидкого харчування після завершення основної сесії впали майже на 6%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
23 жовтня 2024, 12:46
#
Трамп руки не помив.
+
0
Я_ __
Я_ __
23 жовтня 2024, 12:50
#
Три літри

Може його Гарріс підставила))
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