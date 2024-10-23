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23 жовтня 2024, 11:43

Експорт української агропродукції суттєво зріс у порівнянні з минулим роком

Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на $1,4 млрд. Про це йдеться у повідомленні Державної митниці.

Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн.
Фото: depositphotos

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Зростання експорту

Загалом за 3 квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд.

Основною причиною такого зростання стало відновлення морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту.

На суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.

Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури — за 9 місяців експортували 42,3 млн тонн на суму $7,1 млрд. Іншою суттєвою складовою експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин — 5 млн тонн, вартістю $2,2 млрд.

Імпорт товарів

Ситуація з імпортом має дещо інші особливості. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% — морем та майже 2% — залізницею.
Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.

Загалом до нашої країни імпортували 978,8 тис. тонн агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи — 468 тис. тонн, вартістю $563,8 млн.

Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі — 194,2 тис. тонн ($246,6 млн), а за вартістю — насіння олійних рослин на $346,5 млн (50,2 тис. тонн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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