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23 жовтня 2024, 11:01

Різке зростання токена Scroll після лістингу на Binance та приплив капіталу в криптопродукти: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Приплив капіталу в криптопродукти досягнув максимуму з липня

У період із 14 по 19 жовтня 2024 року приплив капіталу в криптофонди зріс до відмітки в $2,2 млрд, оновивши максимум з липня. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти пояснили різке зростання припливу інвестицій оптимізмом щодо перемоги республіканської партії на виборах у Сполучених Штатах Америки, «оскільки вони, як правило, більш прихильні до цифрових активів». Також аналітики відзначили зростання обсягу торгів на 30%, а обсяг активів під управлінням наблизився до позначки в $100 млрд.

Серед постачальників найбільше капіталу залучив фонд iShares — $1,19 млрд, другим йде Fidelity — $319 млн, третім — Ark 21 Shares з показником в $306 млн.

Що стосується розподілу даних за активами, то в черговий раз лідером за припливом стали продукти на базі біткоїна — $2,13 млрд. У Ethereum-фондах також позитивна тенденція, вони залучили $57,5 млн. Продукти на базі біткоїна, що дозволяють відкривати шорт-позиції, отримали приплив капіталу на суму $12,3 млн.

На регіональному рівні більша частина припливу припала на ринок США — $2,3 млрд, тоді як майже у всіх інших країнах спостерігався незначний відтік, найпомітнішими з яких були Канада, Швеція і Швейцарія — $20 млн, $18 млн і $15 млн відповідно. На думку експертів, це може бути пов’язано з незначною фіксацією прибутку за межами США.

Avalanche представила платіжну картку Visa

Avalanche Foundation, що стоїть за криптовалютною платформою Avalanche, у співпраці з Rain Liquidity розробила платіжну ончейн-картку Visa.

Компанії не є банками та не застраховані в Корпорації зі страхування вкладів США (FDIC). Avalanche Card випускається ліцензованими партнерами.

Карта дає змогу витрачати USDC, Wrapped AVAX (wAVAX), BENQI Liquid Staked AVAX (sAVAX) та інші токени з некастодіальних гаманців «скрізь, де приймають Visa».

Продукт доступний у фізичній і віртуальній формі. Плата за витрати не стягується, передбачені інші комісії.

Картка підтримує миттєву конвертацію криптовалют у фіат, а також кешбек і потенційні винагороди.

Серед перших юрисдикцій — країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Компанія відкрила реєстрацію в список очікування. Для забезпечення відповідності нормативним вимогам необхідне проходження KYC (знай свого клієнта).

Майнер епохи Сатоші Накамото продав біткоїни на $9,6 мільйона

Біткоїн-кит, який добув перші монети 13 січня 2009 року, продав частину коштів зі свого гаманця. Про це повідомили аналітики Arkham Intelligence.

Фахівці відстежували активність цього майнера і звернули увагу, що з середини серпня до середини жовтня він перевів на біржу Kraken загалом $5,47 млн.

Останню серію транзакцій зафіксовано 21 жовтня. Згідно з аналізом Arkham, кит продав біткоїни сукупною вартістю $9,6 млн. На його гаманці все ще зберігаються 1 077 BTC на суму близько $72 млн.

Токен Scroll за добу подорожчав на 29% після лістингу на Binance

У вівторок, 22 жовтня, команда Scroll запустила аірдроп токена SCR. Актив потрапив до лістингу Binance і низки інших провідних централізованих бірж.

Напередодні розробники розкрили критерії для отримання розподілу. Проєкт виділив 7% (70 млн SCR) від загальної пропозиції монети на роздачу. З них 5,5% призначені спільноті як винагорода за мережеву активність. Також токени отримають екосистемні додатки, розробники та дослідники.

11 жовтня Binance повідомила про запуск премаркету з реальними токенами, а не деривативами. Першим став SCR.

Після початку торгів на спотовому ринку платформи токен подорожчав зі стартової ціни $0,8 до $1,25. Зростання склало близько 56%. На момент написання новини, 23 жовтня, актив торгується на рівні $1,03. За добу актив зріс на 29%.

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Джерело: Мінфін
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