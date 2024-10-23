Курс валют на 23 жовтня: долар та євро подешевшали в банках та обмінниках

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі подешевшав на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро подешевшало у купівлі на 10 копійок та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 44,65 грн, а продають за 45,25 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 41,45−41,53, євро — 45,05−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,21−41,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,48−44,52 грн/євро.

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