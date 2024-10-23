Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 683 040 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 жовтня 2024, 8:14
Втрати ворога за 22 жовтня: 1 460 російських окупантів, 9 танків та 85 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 683040 (+1460) осіб,
- танків — 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 18229 (+30) од,
- артилерійських систем — 19674 (+51) од,
- РСЗВ — 1234 (+0) од,
- засоби ППО — 981 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17489 (+85),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27217 (+106) од,
- спеціальна техніка — 3509 (+10)
Джерело: Мінфін
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