До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро впало на 22 копійки у купівлі та на 18 копійок у продажу.
22 жовтня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 22 жовтня: євро та долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 22 жовтня
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Закриття 22 жовтня
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Зміни
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41,34/41,36
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41,21/41,26
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13/10
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44,76/44,76
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44,54/44,58
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22/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 44,77 грн, а продають за 45,29 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,48−41,54, євро — 45,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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