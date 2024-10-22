Укренерго очікує збільшення потужності для імпорту електроенергії наступного тижня

НЕК «Укренерго» очікує на рішення мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E щодо збільшення потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії, що на сьогодні становить 1,7 ГВт, вже наступного тижня. Про це заявив в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Завершуються остаточні погодження та розрахунки, і наступного тижня ми дійсно матимемо відповідне збільшення», — сказав він, виступаючи на галузевій події Energy Day-2024 від Європейської Бізнес Асоціації.

Брехт також зазначив, що позиція європейських колег полягає в тому, щоб після ухвалення цього рішення продовжити роботи із подальшого нарощування відповідної спроможності.

«І голова ENTSO-E, і голова наглядової ради мережі на минулому тижні асамблеї чітко підтримали зусилля України щодо збільшення можливостей для імпорту, а також висловили сподівання, що жоден учасник системи передачі не наважиться навіть подумати про те, щоб не підтримати Україну. Це взагалі табу», — розповів Брехт.

Нагадаємо

У вересні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, що Україна веде діалог із європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 до 2,2 Гвт.