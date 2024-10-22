Уряд залучить понад 17 мільйонів євро від ЄІБ для розвитку міського транспорту України

Уряд схвалив розпорядження президента Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Схвалюємо проєкт розпорядження президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України», — зазначив очільник уряду.

За його словами, кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.