Уряд схвалив розпорядження президента Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
22 жовтня 2024, 16:32
Уряд залучить понад 17 мільйонів євро від ЄІБ для розвитку міського транспорту України
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Схвалюємо проєкт розпорядження президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України», — зазначив очільник уряду.
За його словами, кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі