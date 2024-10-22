«Сенс Банк» до кінця року отримає повноцінну наглядову раду

Міністерство фінансів України, з огляду на невизначеність із процесом продажу «Сенс Банку», сформує цілком діючу наглядову раду банку. Про це йдеться в оприлюдненій за результатами п'ятого перегляду оновленій програмі розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом, передає Інтерфакс-Україна.

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Наглядова рада

Меморандум економічної та фінансової політики також містить оновлене зобов'язання України призначити міжнародно визнаного фінансового консультанта для приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку» до кінця грудня 2024 року, використовуючи прозору процедуру та консультуючись із МФО.

Нинішня наглядова рада «Сенс Банку» в складі п'яти членів і на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером була сформована під час його націоналізації в липні 2023 року. У ній три незалежні члени, тоді як, відповідно до закону про банки і банківську діяльність, наглядова рада держбанку складається з дев'яти членів, шість із яких незалежні, а троє державних представляють президента, Кабмін і Верховну Раду.

Претенденти

Кабінет Міністрів 4 жовтня 2024 року за підсумками конкурсу відібрав рекрутера з добору претендентів на членів наглядової ради «Сенс Банку» — ТОВ «Екзек'ютів Серч Юкрейн» із міжнародної мережі Amrop.

До того Україна в оновленій у червні в межах четвертого перегляду програми EFF зобов'язалася до кінця вересня призначити міжнародного консультанта для продажу «Укргазбанку» та «Сенс Банку», однак виконання цієї умови перенесено на пізніший термін.

На початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд наразі не розглядає приватизацію державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» — другого і третього за розмірами активів банків країни. Стратегія щодо їхнього продажу відсутня, тоді як щодо «Укргазбанку» і «Сенс Банку», які йдуть на п'ятому і восьмому місцях, приватизацію планують, проте терміни її поки що назвати складно.

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